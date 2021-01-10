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Сенатор назвала новые основания для увольнения в 2021 году 

Прайм и ещё 1 5 часов назад
Сенатор назвала новые основания для увольнения россиян
Фото: РИА Новости
С нового — 2021 — года российские работодатели получили новые основания для увольнения провинившихся сотрудников, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко.
В частности, потерять работу теперь можно за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток (48 часов) либо при смене геолокации без предупреждения в случае, если вы работаете дистанцинно.

"Когда работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток — такой проступок будет расцениваться как прогул", — заявила паралментарий.

Она отметила, что подчиненные теперь обязываются сообщать руководству о смене своей геолокации при дистанционном режиме работы.
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"Если же он этого не сделал и поехал будучи на «дистанционке" на пляж в Сочи и из-за этого стало страдать качество работы, то сотрудника тоже можно уволить", — отметила она.

Также работодатель может расстаться с сотрудником без его согласия:
если подчиненный устраивает саботаж, неоднократно отказывается исполнять законные приказы и распоряжения начальства, затянул со сроками выполнения заданий.
Газета пишет, что к грубым нарушениям, за которые сразу следует увольнение, относятся кражи имущества из офиса, прогул смены, употребление алкоголя либо наркотических препаратов на рабочем месте, а также игнорирование правил охраны труда, по причине чего произошло ЧП.
Менее грубые, но в то же время частые нарушения тоже могут привести к увольнению. Сюда входит:
отсутствие на работе без причины более четырех часов, систематические опоздания, несоблюдение правил служебной безопасности (без ущерба).
Также сотрудника можно уволить за разглашение секретных данных коммерческого характера или государственной тайны (если сотрудник был допущен к ним под подпись).
Несоответствие занимаемой должности также служит основанием для расторжения трудового договора, как и недостаточная квалификация, подтвержденная результатами аттестации.
Сотрудник может оспорить решение руководства об увольнении в судебном порядке в течение месяца после вручения документа о расторжении договора.

КОГО НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ

Законом Российской Федерации предусмотрены и ситуации, при которых нельзя увольнять. В частности, лишить работы не удастся сотрудника во время его отпуска или в период действия его больничного листа.
Нельзя увольнять:
беременных женщин, женщин с ребенком в возрасте до трех лет, одиноких матерей с ребенком до 14 лет, отца семейства с маленькими детьми, если он является единственным кормильцем.
Для расторжения договора с ними придется заручиться согласием госинспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
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Комментарии 123
Личный счет , Инна Святенко , Совет Федерации , Парламентская газета
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