Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12
13.12

Эксперт предсказал резкое подорожание авиабилетов 

Павел Тиунов 48 минут назад
Эксперт предсказал резкое подорожание авиабилетов
Фото: РИА Новости
С апреля 2021 года российские авиакомпании начнут стремительно поднимать цены на авиабилеты, заявил РИА Новости эксперт в области авиации Олег Пантелеев. По его словам, перевозчики не могут «вечно» работать себе в убыток.
Пантелеев подчеркнул, что в настоящее время стоимость авиабилетов находится на предельно минимальном уровне. Дешевле — только бесплатно, заявил он. Существующая ценовая политика не обеспечивает рентабельность перевозок, поэтому у авикомпаний есть два выхода: продолжать сокращать издержки или повышать цены на билеты, пояснил эксперт. Решение необходимо принять в ближайшее время, поскольку убытки уже перевалили за «пару сотен миллиардов рублей», отметил Пантелеев. При этом он допустил, что в скором времени некоторые российские авиакомпании могут обанкротиться.

«В феврале-марте мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный», — подчеркнул эксперт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты сравнили цены на авиабилеты сейчас и во времена СССР. Генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что на среднюю зарплату советского гражданина нельзя было купить даже «полбилета» на рейс «Москва-Нью-Йорк (в 1974 году билет в один конец стоил 295 рублей при средней зарплате в 143 рубля). При этом он подчеркнул, что в 2019 году улететь из российской столицы в крупнейший американский город можно было за 20 485 рублей, при учете, что средняя зарплата россиянина составляет 47 867 рублей.
Видео дня. Авиаперевозчики повысили цены на билеты в Москву с российских курортов
Комментарии
Личный счет , Олег Пантелеев , Виталий Савельев , Аэрофлот , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение