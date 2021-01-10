Эксперт предсказал резкое подорожание авиабилетов 

С апреля 2021 года российские авиакомпании начнут стремительно поднимать цены на авиабилеты, заявил РИА Новости эксперт в области авиации Олег Пантелеев. По его словам, перевозчики не могут «вечно» работать себе в убыток.
Пантелеев подчеркнул, что в настоящее время стоимость авиабилетов находится на предельно минимальном уровне. Дешевле — только бесплатно, заявил он. Существующая ценовая политика не обеспечивает рентабельность перевозок, поэтому у авикомпаний есть два выхода: продолжать сокращать издержки или повышать цены на билеты, пояснил эксперт. Решение необходимо принять в ближайшее время, поскольку убытки уже перевалили за «пару сотен миллиардов рублей», отметил Пантелеев. При этом он допустил, что в скором времени некоторые российские авиакомпании могут обанкротиться.
«В феврале-марте мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный», — подчеркнул эксперт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты сравнили цены на авиабилеты сейчас и во времена СССР. Генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что на среднюю зарплату советского гражданина нельзя было купить даже «полбилета» на рейс «Москва-Нью-Йорк (в 1974 году билет в один конец стоил 295 рублей при средней зарплате в 143 рубля). При этом он подчеркнул, что в 2019 году улететь из российской столицы в крупнейший американский город можно было за 20 485 рублей, при учете, что средняя зарплата россиянина составляет 47 867 рублей.