Эксперт предсказал резкое подорожание авиабилетов 

С апреля 2021 года российские авиакомпании начнут стремительно поднимать цены на авиабилеты, заявил РИА Новости эксперт в области авиации Олег Пантелеев . По его словам, перевозчики не могут «вечно» работать себе в убыток.

Пантелеев подчеркнул, что в настоящее время стоимость авиабилетов находится на предельно минимальном уровне. Дешевле — только бесплатно, заявил он. Существующая ценовая политика не обеспечивает рентабельность перевозок, поэтому у авикомпаний есть два выхода: продолжать сокращать издержки или повышать цены на билеты, пояснил эксперт. Решение необходимо принять в ближайшее время, поскольку убытки уже перевалили за «пару сотен миллиардов рублей», отметил Пантелеев. При этом он допустил, что в скором времени некоторые российские авиакомпании могут обанкротиться.

«В феврале-марте мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный», — подчеркнул эксперт.