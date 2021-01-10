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Британец выиграл в лотерею 20 миллионов фунтов 

Павел Тиунов 3 часа назад
Британец выиграл в лотерею 20 миллионов фунтов
Фото: depositphotos.com
Выигрышный билет в Национальной британской лотерее принес местному жителю 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает издание Sky News. В пересчёте на российскую валюту это больше двух миллиардов рублей.
Еще пять участников лотереи обогатились на миллион фунтов каждый (около 100 миллионов рублей), у них совпали пять выигрышных цифр в билетах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители российской компании «Столото» заявили, что 1 января в России на почти 600 миллионеров стало больше. Все они выиграли деньги в лотерею. В новогоднем тираже разыграли 2 миллиарда рублей, при этом 1 миллиард изначально был предназначен для тысячи призов по миллиону рублей каждый. По итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер. Еще 419 миллионных призов разделили между собой 593 участника, которые одновременно закрыли все числа в билетах на 68-м ходу. Каждый из них получил по 706 тысяч рублей.
При этом получать выигрыш в некоторых случаях оказывается непросто. Участники «Столото» жаловались на то, что они вынуждены ездить по разным городам, чтобы забрать выигранные деньги, а также платить за перечисление выигрыша на свой счет. Согласно правилам лотереи, призы больше 15 тысяч рублей выдаются только при повторной идентификации личности победителя. Сделать это можно только в официальном представительстве компании, которые есть далеко не в каждом российском регионе. Чтобы перевести деньги с кошелька мобильного приложения лотереи на банковскую карту необходимо заплатить комиссию в размере 2,9% от суммы плюс 50 рублей за каждую транзакцию. То есть, получается, что за выигрыш приходится еще и платить.
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