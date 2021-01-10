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Эксперт назвал опасность ваучеров на перелеты 

Павел Тиунов 2 часа назад
Эксперт назвал опасность ваучеров на перелеты
Фото: РИА Новости
Главный недостаток ваучеров на перелеты — возможное банкротство авиакомпаний, заявил телеканалу «Звезда» эксперт в области авиации Олег Пантелеев. В этом случае чек обесценится, отметил специалист.
Пантелеев порекомендовал обладателям ваучеров, которые они получили из-за отмены рейсов в разгар пандемии, использовать возможность отправиться в путешествие, как можно скорее. Он подчеркнул, что цены на перелеты сейчас более, чем привлекательные. При этом многие ограничения перелетов уже были сняты.
Однако эксперт напомнил, что если путешествие придется на пик спроса на перелеты, то не исключено, что авиакомпания попросит клиента доплатить определенную сумму поверх ваучера. Но главный минус в другом.

«Гораздо большие риски связаны с прекращением деятельности (авиакомпании)», — подчеркнул Пантелеев.

По его словам, некоторые российские авиакомпании в настоящее время находятся в очень тяжелой финансовой ситуации. Велика вероятность того, что многие из них в будущем обанкротятся. В этом случае, отметил эксперт, все ваучеры потеряют свою ценность, а у клиента пропадет последняя возможность воспользоваться уже потраченными деньгами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Олег Пантелеев заявил, что с апреля 2021 года российские авиакомпании начнут стремительно поднимать цены на авиабилеты. Он подчеркнул, что в настоящее время стоимость авиабилетов находится на предельно минимальном уровне. Дешевле — только бесплатно, заявил эксперт. Существующая ценовая политика не обеспечивает рентабельность перевозок, поэтому у авиакомпаний есть два выхода: продолжать сокращать издержки или повышать цены на билеты, пояснил Пантелеев. Решение необходимо принять в ближайшее время, поскольку убытки уже перевалили за «пару сотен миллиардов рублей». В противном случае российским авиакомпаниям грозит тотальное разорение.
Видео дня. Авиаперевозчики повысили цены на билеты в Москву с российских курортов
Комментарии
Личный счет , Олег Пантелеев , ТК "Звезда"
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