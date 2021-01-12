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В ПФР пояснили, кто получит большую пенсию в этом году 

Прайм и ещё 8 2 часа назад
ПФР объяснил, кто получит пенсию больше 30 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Пенсионеры, получавшие до 2019 года выплаты больше 25 тысяч рублей, в 2021 году могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

"С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года", — отмечается в сообщении ПФР.

Фонд представил таблицу, на которой видно, что пенсионеры с пенсией в 25 000 рублей в 2019 году, в 2021 году будут получать 30 326 рублей из-за индексаций. А граждане с пенсией в 26 тысяч рублей, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 31 539 рублей.
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