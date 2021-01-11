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Сколько потеряли россияне из-за новогодних каникул 

Мария Иванова 3 часа назад
Сколько потеряли россияне из-за новогодних каникул
Фото: ТАСС
Заведующая кафедрой политэкономии РУДН Елена Пономаренко рассказала, что потери российской экономики за 11 дней новогодних каникул составят несколько триллионов рублей. Об этом сообщает News.ru.
Пономаренко отметила, что во время новогодних праздников производства либо приостанавливают работу, либо снижают объемы, а сотрудники «теряют компетенции», после отдыха их придется восстанавливать даже высококвалифицированным специалистам.
По оценкам Пономаренко, производительность в обрабатывающей сфере на каникулах падает примерно на 15–20 процентов. Потери также фиксируют общественный транспорт, грузоперевозки и стройки.
При этом благодаря каникулам падают расходы системы здравоохранения и растут доходы ритейла (рост продаж достигает 50 процентов).
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предложил сократить традиционные новогодние каникулы, так как зимой россиянам нечем заняться.
По его мнению, длинные выходные стоит перенести на майские праздники — благодаря хорошей погоде у россиян будет больше возможностей провести время с пользой.
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Комментарии
Личный счет , Елена Пономаренко , Геннадий Онищенко , РУДН , Госдума
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