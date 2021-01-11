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Подать заявление нотариусу можно будет через Госуслуги 

Российская Газета и ещё 6 3 часа назад
Россияне смогут подать заявление нотариусу через Госуслуги
Фото: ТАСС
Граждане смогут дистанционно пользоваться услугами нотариуса через Единый портал государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин о расширении его функционала.

"Будут созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно", — сообщил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Появится возможность дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.
Электронная форма предусмотрена для ряда других услуг. Например, для обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников. Специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры — получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуется их участие.

— Все это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто, избавит людей от лишних хлопот и потери времени, — считает Мишустин.

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Комментарии 1
Личный счет , Недвижимость , Михаил Мишустин
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