Россиянам дали совет по выживанию в 2021 году 

В 2021 году россиянам стоит вкладываться в валюту, недвижимость, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и срочные депозиты, чтобы сохранить сбережения. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяну Скрыль.

По мнению Скрыль, часть денег следует хранить в рублях, а остальное — в долларах.

«Пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что из-за низкой ключевой ставки россиянам стоит обратить внимание на брокерское обслуживание на финансовом рынке.

Скрыль предупредила, что ПИФы, в отличие от депозитов, не защищены государственной системой страхования вкладов, но зато они дают возможность получить доход в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

По оценке Бабина, самые лучшие результаты за последние полгода показали европейские валюты государств, не входящих в еврозону, — это швейцарский франк, датская крона и шведская крона.