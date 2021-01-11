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В России продлили программы льготных автокредитов 

Лера Букина 2 часа назад
Программы льготных автокредитов в России продлили до 2023 года
Фото: ТАСС
В правительстве России приняли решение о продлении до 2023 года льготных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», пишет «Прайм».
Отмечается, что программы распространяются на покупку семейных легковых автомобилей, грузовых машин малой мощности и тягачей, выпущенных в России.
Кроме сроков действия программ льготного автокредитования решено продлить и сроки лизинга, также до конца 2023 года.
На 2021 год в бюджете на это заложены денежные средства в размере 12,5 миллиарда рублей. Они будут направлены на компенсацию банкам и лизинговым компаниям.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2020 года средний размер автокредита в России достиг рекордных 880,5 тысячи рублей. Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков заявил, что средний размер автокредита в России растет с лета.
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