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Россияне нарастили число займов «до зарплаты» 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне в ноябре нарастили число займов «до зарплаты» в МФО
Фото: ТАСС
В ноябре 2020 года российские микрофинансовые организации выдали на 13,1% больше займов «до зарплаты», чем в ноябре 2019-го. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй, всего в январе-ноябре прошлого года МФО выдали 16,7 миллиона займов. Это на 0,8% меньше, чем в январе-ноябре позапрошлого. Между тем в ноябре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019-го число выданных займов до 30 тысяч рублей (так называемых займов «до зарплаты») выросло на 13,1% до 1,72 миллиона.
В апреле 2020-го выдача микрозаймов снизилась на 26,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что это падение — менее значительное, чем в других сегментах необеспеченного кредитования (кредитные карты и потребительские кредиты).
По его словам, сегмент займов «до зарплаты» полностью восстановился после падения, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Более того, осенью темпы выдачи микрозаймов росли значительно быстрее, чем год назад.

«В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами», — отметил Волков.

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Комментарии 1
Личный счет , Алексей Волков
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