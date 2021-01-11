Россияне в ноябре нарастили число займов «до зарплаты» в МФО

В ноябре 2020 года российские микрофинансовые организации выдали на 13,1% больше займов «до зарплаты», чем в ноябре 2019-го. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй, всего в январе-ноябре прошлого года МФО выдали 16,7 миллиона займов. Это на 0,8% меньше, чем в январе-ноябре позапрошлого. Между тем в ноябре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019-го число выданных займов до 30 тысяч рублей (так называемых займов «до зарплаты») выросло на 13,1% до 1,72 миллиона.

В апреле 2020-го выдача микрозаймов снизилась на 26,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что это падение — менее значительное, чем в других сегментах необеспеченного кредитования (кредитные карты и потребительские кредиты).

По его словам, сегмент займов «до зарплаты» полностью восстановился после падения, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Более того, осенью темпы выдачи микрозаймов росли значительно быстрее, чем год назад.