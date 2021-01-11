Большинство россиян выбрали бумажную трудовую книжку 

Более 34,8 миллиона россиян из 58,1 миллиона застрахованных предпочли бумажный вариант ведения трудовой книжки. Более 5 миллионов подали заявление на электронную трудовую книжку, пишет «Прайм» со ссылкой на данные федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что работники не будут расписываться за каждую запись, которая вносится в трудовую. В Минтруде подготовили соответствующий проект.

Также предлагается отмена ряда устаревших требований. Согласно документу, речь идёт, в частности, о знакомстве работника под роспись с каждой вносимой в трудовую записью.

Предлагается и отмена требования вносить в трудовые записи об общем стаже, в том числе лицам, отбывшим исправительные работы без лишения свободы, о том, что время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж, при увольнении заверять подписью работника записи, которые внесены в трудовую за время работы у данного работодателя, заполнять трудовую работнику, который принят на работу впервые, в его присутствии.

Также предлагается актуализация некоторых записей в трудовую, в частности, указывать данные об удаленной работе.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в электронные трудовые книжки смогут включать все данные о стаже до 2020 года.