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В Госдуму внесут законопроект о возможности дополнительной индексации пенсий 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Группа депутатов ЛДПР во вторник внесет в Госдуму законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Согласно действующему законодательству, с 2019 по 2025 год предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. С 2025 года ежегодная индексация страховой пенсии будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля — на уровень инфляции, а с 1 апреля — исходя из роста доходов Пенсионного фонда России (ПФР) . Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться один раз с 1 февраля — на уровень инфляции.
Законопроектом предлагается в 2021-2024 годах с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР. В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в РФ превысит инфляцию за этот же год, с 1 апреля страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией, говорится в документе. "При этом дополнительное увеличение размера страховой пенсии (с учетом ранее произведенной корректировки) не может превышать индекс роста доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий", — уточняется в тексте, опубликованном в Telegram Нилова.
Парламентарии предлагают закрепить, что правительство РФ утверждает индекс роста доходов бюджета ПФР, годовой индекс роста среднемесячной заработной платы, а также коэффициент корректировки размера страховой пенсии (с 1 апреля).
Как следует из инициативы, социальные пенсии должны индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год и дополнительно с 1 июля, если темп инфляция превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период. Законопроект также наделяет правительство РФ правом дополнительно увеличивать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.
Не обязанность, а право
Как пояснил в беседе с ТАСС Нилов, документ не обязывает, а лишь дает право индексировать пенсии чаще одного раза в год. "У нас по конституции пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. А по действующему законодательству у нас страховые пенсии индексируются один раз в год — 1 января. Социальные пенсии индексируются один раз в год — с 1 апреля. Таким образом, если принимать во внимание новую конституционную норму, то при желании, не правя пенсионное законодательство, проиндексировать более одного раза ни социальные, ни страховые пенсии будет невозможно. Поэтому мы и предлагаем предусмотреть возможность (это не обязательно) индексировать более одного раза в случае, если такая возможность будет", — сказал депутат.
По его словам, инициатива касается в том числе неработающих пенсионеров. При этом вопрос об индексации им страховых пенсий, добавил Нилов, является предметом другого законопроекта, который уже находится на рассмотрении Госдумы.
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Комментарии 3
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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