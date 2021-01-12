Депутаты от ЛДПР разработали законопроект о дополнительной индексации размера пенсий. Об этом его соавтор Ярослав Нилов сообщил в своем телеграме.
Он рассказал, что вместе с коллегами по фракции ЛДПР в Государственной думе и Совете Федерации предложил конкретный механизм индексации, законодательно закрепляющий возможность максимальной защиты размера пенсионных выплат.
Согласно проекту закона, социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста цен на товары и услуги (инфляция) за прошедший год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера.
Страховые пенсии будут индексироваться с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и с 1 апреля исходя из роста доходов Пенсионного фонда России. Фиксированная выплата к страховой пенсии будет индексироваться с 1 января.
При этом правительству будет предоставлено право принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.
«Новая редакция Конституции — новые требования к реализации зафиксированных в ее положениях норм социальных гарантий», — отметил Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.