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Пенсии предложили индексировать дважды 

Артём Кульша 2 часа назад
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект о дополнительной индексации размера пенсий. Об этом его соавтор Ярослав Нилов сообщил в своем телеграме.
Он рассказал, что вместе с коллегами по фракции ЛДПР в Государственной думе и Совете Федерации предложил конкретный механизм индексации, законодательно закрепляющий возможность максимальной защиты размера пенсионных выплат.
Согласно проекту закона, социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста цен на товары и услуги (инфляция) за прошедший год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера.
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Страховые пенсии будут индексироваться с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и с 1 апреля исходя из роста доходов Пенсионного фонда России. Фиксированная выплата к страховой пенсии будет индексироваться с 1 января.
При этом правительству будет предоставлено право принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

«Новая редакция Конституции — новые требования к реализации зафиксированных в ее положениях норм социальных гарантий», — отметил Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Личный счет , Видео , Ярослав Нилов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР
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