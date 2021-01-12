С 1 января пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 6,3%. Размер индексации превысил показатель инфляции по итогам 2020 года. В среднем выплаты от государства выросли на тысячу рублей, а средний размер пенсии по стране составил 17,5 тысячи рублей.

«У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии», — говорится в сообщении.

Чем больше пенсионер получал раньше, тем больше составила прибавка. Например, если в 2019 году пенсия у россиянина была 7 000 рублей, то в результате ежегодных индексаций к 2021 году она выросла всего на 1 491 рубль. Если человек получал два года назад 25 или 26 тысяч рублей, то к сегодняшнему дню его пенсия составляет 30 326 и 31 539 рублей соответственно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Государственной Думы РФ не раз заявляли о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров. В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.