В 2021 год пенсия некоторых категорий россиян превысила 30 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) . Выплаты от государства выросли после ежегодной индексации.
С 1 января пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 6,3%. Размер индексации превысил показатель инфляции по итогам 2020 года. В среднем выплаты от государства выросли на тысячу рублей, а средний размер пенсии по стране составил 17,5 тысячи рублей.
«У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии», — говорится в сообщении.
Чем больше пенсионер получал раньше, тем больше составила прибавка. Например, если в 2019 году пенсия у россиянина была 7 000 рублей, то в результате ежегодных индексаций к 2021 году она выросла всего на 1 491 рубль. Если человек получал два года назад 25 или 26 тысяч рублей, то к сегодняшнему дню его пенсия составляет 30 326 и 31 539 рублей соответственно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Государственной Думы РФ не раз заявляли о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров. В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.