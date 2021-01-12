Эксперты подсчитали траты россиян на новогодние праздники

Средние траты россиян на новогодние праздники оказались ниже на 25%, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости. При этом некоторые умудрились потратить все свои деньги и в настоящее время подумывают о кредите.

Исследование провели специалисты финансового маркетплейса «Юником 24». Они выяснили, что в среднем россияне потратили на праздниках около 20 тысяч рублей, что на 20% больше, чем люди тратят за обычные 10 дней.

Однако в этом году на фоне падения уровня доходов праздничные траты оказались меньше на 25%, чем в прошлом году: многие россияне отказались от посещения общественных мест, традиционных поездок. Около 60% потраченной суммы ушло на продукты и заказ еды, 15% — на подарки, 15% — на развлечения, 10% — на другие расходы.

15% россиян вышли за пределы праздничного бюджета и теперь подумывают о кредите, чтобы дотянуть до зарплаты. Большинству (55%) необходимо 5-7 тысяч рублей, 20% — готовы обойтись меньшей суммой, 15% — необходимо 8-10 тысяч рублей, а 10% надеются занять более 10 тысяч рублей.