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Во сколько россиянам обошлись праздники 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Эксперты подсчитали траты россиян на новогодние праздники
Фото: РИА Новости
Средние траты россиян на новогодние праздники оказались ниже на 25%, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости. При этом некоторые умудрились потратить все свои деньги и в настоящее время подумывают о кредите.
Исследование провели специалисты финансового маркетплейса «Юником 24». Они выяснили, что в среднем россияне потратили на праздниках около 20 тысяч рублей, что на 20% больше, чем люди тратят за обычные 10 дней.
Однако в этом году на фоне падения уровня доходов праздничные траты оказались меньше на 25%, чем в прошлом году: многие россияне отказались от посещения общественных мест, традиционных поездок. Около 60% потраченной суммы ушло на продукты и заказ еды, 15% — на подарки, 15% — на развлечения, 10% — на другие расходы.
15% россиян вышли за пределы праздничного бюджета и теперь подумывают о кредите, чтобы дотянуть до зарплаты. Большинству (55%) необходимо 5-7 тысяч рублей, 20% — готовы обойтись меньшей суммой, 15% — необходимо 8-10 тысяч рублей, а 10% надеются занять более 10 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты Росстата называли сумму, в которую семья из четырех взрослых и одного ребенка уложится, чтобы накрыть новогодний стол. По данным сотрудников ведомства, среднестатистический набор продуктов на четырех взрослых и ребенка стоит 6763 рубля. Годом ранее он же стоил на 4,6% дешевле.
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Комментарии
Личный счет , Росстат , РИА Новости
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