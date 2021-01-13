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Минпромторг оценил результаты соглашения о стабилизации цен 

Прайм и ещё 2 46 минут назад
В Минпромторг заявили об отсутствии дефицита товаров
Фото: РИА Новости
Заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России не привело к дефициту продуктов, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

"Конечно, дефицита не возникло, потому что у нас нет в принципе дефицита в производстве. У нас достаточно производится и сахара, и подсолнечного масла", — сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24", комментируя тезис о том, что регулирование цен может привести к исчезновению продуктов с полок магазинов.

В то же время замминистра указал, что соглашения о стабилизации цен заключены только в отношении двух видов продукции.

"Конечно, не хотелось бы прибегать к таким крайним, не совсем рыночным механизмам и расширять перечень этих товаров…. Если расширять этот перечень, то, конечно, мы можем столкнуться с различными негативными явлениями отхода от рыночных принципов формирования цен", — подчеркнул он.

Замглавы Минпромторга отметил, что соглашения сыграли свою роль, и стоимость сахара и масла снизилась

"Сегодня мы, по данным налоговой службы, видим существенное снижение цены и на сахар, и на масло, и эти цены сегодня ниже тех, которые заявлены в соглашениях со стороны именно российского ритейла. Я думаю, что данные Росстата (по динамике цен на продукты — ред.) тоже скоро подтянутся", — добавил Евтухов.

По его словам, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) на основе информации, полученной от онлайн-касс, средняя цена подсолнечного масла, в отношении которого заключены соглашения, составляет в рознице порядка 99 рублей, сахара — порядка 44 рублей.
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Комментарии
Личный счет , Виктор Евтухов , Росстат , Федеральная налоговая служба , Минпромторг
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