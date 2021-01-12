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Россиянам дали советы по вкладам в 2021 году 

Мария Иванова 1 час назад
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что пока уровень ставок по банковским депозитам не позволяет спасти сбережения от инфляции. Об этом сообщает «Прайм».
Иванов отметил, что ставка по рублевым вкладам в 4,2 процента при инфляции в пять процентов делает депозит убыточным. Ситуация с вкладами в долларах ничем не отличается, подчеркнул он.
Эксперт отметил, что, несмотря на это, можно попытаться найти банк с максимальными ставками, но необходимо обращать внимание на его надежность.
Иванов добавил, что в 2021 году Центробанк может повысить ключевую ставку, благодаря чему проценты по вкладам вырастут.

«В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом», — заключил он.

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Как писал «Рамблер», ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) предупредили, что в 2020-2025 годах россияне могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей из-за рекордно низкой ставки ЦБ (4,25 процента) и введения налога на доход с крупных вкладов.
Старший директор агентства Юрий Ногин говорил, что около половины от 3,4 триллиона россияне перенаправят в ценные бумаги. Значительную часть люди также вложат в жилье, которое затем будут сдавать. Кроме того, некоторые выберут традиционный способ защиты средств — покупку наличной валюты.
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