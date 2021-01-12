Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение социальных выплат медицинским сотрудникам, семьям с детьми, бизнесу и гражданам, которые столкнулись с потерей работы в период пандемии COVID-19, пишет «Парламентская газета».

«Среди приоритетных задач — выявление и устранений нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан», — подчеркнул глава государства.

Во время своего обращения к работникам прокуратуры по случаю их профессионального праздника президент напомнил, что в 2020 году Россия столкнулась с эпидемией коронавируса. Путин отметил, что в столь сложной ситуации в стране были приняты все меры по поддержанию граждан, по повышению устойчивости экономики, а также по укреплению системы здравоохранения. Он указал на то, что своевременное получение поддержки со стороны государства — важная задача.

Вопрос касается медиков, семей с детьми и граждан, которые столкнулись с потерей работы. Также он уточнил, что необходимо сделать все для того, чтобы данные категории населения получили эти денежные средства, а бизнесмены смогли воспользоваться льготами и услугами.