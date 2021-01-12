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Не оформившие выплаты россияне получат по 80 тысяч рублей 

Мария Иванова 2 часа назад
Российские семьи с детьми от трех до семи лет, не оформившие дополнительные детские выплаты в 2020 году, в январе 2021-го смогут получить более 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Fbm.ru.
По указу президента Владимира Путина с 2020 года такие ежемесячные выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.
В случае, если родители не получали пособие в течение 2020 года или получили отказ из-за ошибки в оформлении или реквизитах, они могут подать новое заявление и получить все деньги за прошлый год.
Размер пособия составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. К примеру, в Приморском крае выплата составляет 7 тысяч 221 рубль. Местные родители, не получавшие пособие в прошлом году, теперь смогут получить по 86 тысяч 652 рубля, подчеркивает Fbm.ru.
Как сообщал «Рамблер», ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.
По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечала, что дополнительных выплат на детей старше семи лет нет, так как их родителям ничто не мешает работать.
Комментарии 2
Личный счет , Видео , Светлана Бессараб , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума
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