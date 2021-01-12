Не оформившие выплаты россияне получат по 80 тысяч рублей 

Российские семьи с детьми от трех до семи лет, не оформившие дополнительные детские выплаты в 2020 году, в январе 2021-го смогут получить более 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Fbm.ru.

По указу президента Владимира Путина с 2020 года такие ежемесячные выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

В случае, если родители не получали пособие в течение 2020 года или получили отказ из-за ошибки в оформлении или реквизитах, они могут подать новое заявление и получить все деньги за прошлый год.

Размер пособия составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. К примеру, в Приморском крае выплата составляет 7 тысяч 221 рубль. Местные родители, не получавшие пособие в прошлом году, теперь смогут получить по 86 тысяч 652 рубля, подчеркивает Fbm.ru.

Как сообщал «Рамблер», ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.

По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.