В России продавцов обязали платить за возврат некачественного товара 

С 1 января 2021 года продавец, доставивший некачественный товар, обязан за свой счет обеспечить его возврат, говорится на сайте Роспотребнадзора . Ранее процесс оплачивал покупатель.

О новых правилах продажи товаров в розницу говорится в постановлении Правительства РФ . В документе говорится, что если товар доставлен «надлежащего качества», то его возврат оговаривается в каждом случае индивидуально: расходы может нести как продавец, так и покупатель.

«При этом возврат некачественного товара всегда производится за счет продавца», — говорится в сообщении.

Новое постановление разрешает покупателям фотографировать товары на магазинных полках. В ведомстве отмечают, что иногда снимки необходимы для того, чтобы зафиксировать нарушения. Также с нового года продавцы в интернете обязаны предоставлять покупателям доказательства того, что в процессе покупки был заключен договор купли-продажи. Кроме того, отныне законодательно закреплено право любого человека на получение доставки, если он назовет номер заказа.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты рассказали, как вернуть деньги за подарочный сертификат. Аналитики отметили, что по сути, подарочный сертификат — это предоплата магазину, которая, если не будет использована, должна быть возращена. Все вопросы, связанные с оборотом подарочных сертификатов, регулируются законом «О защите прав потребителей».