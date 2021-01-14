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Названы самые высокооплачиваемые строительные профессии в Москве 

Прайм и ещё 7 2 часа назад
Названы самые высокооплачиваемые строительные профессии
Фото: РИА Новости
Самыми высокооплачиваемыми строительными профессиями в Москве являются бетонщики-арматурщики и штукатуры с опытом работы с механизированной штукатуркой, хотя наиболее востребованы слесари, монтажники, электрики, сварщики и прорабы, сообщили РИА Недвижимость представители онлайн-сервисов по подбору персонала.
Судя по количеству вакансий, отрасли сильнее всего нужны строители, монтажники, электрики, сварщики, маляры, отделочники, плиточники, каменщики, прорабы и бетонщики, сообщил управляющий директор "Авито Работа" Артем Кумпель. Наиболее высокую зарплату, по его словам, получают те, кто имеет определенный опыт работы и квалификацию.

"При этом в топ-3 самых высокооплачиваемых в Москве вакансий вошли бетонщик-арматурщик и штукатур с опытом работы с механизированной штукатуркой (до 300 тысяч рублей на руки), а также сварщик-универсал (240-300 тысяч)", — сообщила руководитель службы исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru Мария Игнатова.

По данным hh.ru, средняя зарплата специалиста в области строительных и отделочных работ в 2020 году в Москве составила 64,4 тысячи рублей. В регионах средний уровень зарплат составил 58,9 тысячи рублей.

"Начальная зарплата монтажника и отделочника в Москве составила 40 тысяч рублей, средняя вилка зарплат от 80 до 100 тысяч рублей. Заработная плата сварщика начинается от 35 тысяч рублей, а средняя вилка — 65-85 тысяч рублей. Средние зарплаты бетонщиков, каменщиков, столяров начинаются от 75 тысяч рублей, плотников — от 65 тысяч рублей", — подытожила Игнатова.

Кроме того, она добавила, что всего по стране открыто 8 тысяч вакансий для слесарей. На втором месте — монтажники (почти 4,5 тысячи вакансий), далее идут электрики (4,2 тысячи), сварщики (4,2 тысячи) и прорабы (почти 3 тысячи). Менее тысячи вакансий открыто для таких специальностей, как маляр-штукатур, каменщик, бетонщик, облицовщик и отделочник.
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Комментарии
Личный счет , Мария Игнатова , РИА Новости
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