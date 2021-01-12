Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.10
$
74.24
90.12
90.25
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
56.43
+0.02 Золото
1856.90
–0.15 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.01
1.2160
–0.0072
20.12
1.2231
23.12
15.12

ЦБ временно запретил россиянам сделки со сложными фининструментами 

News.ru 46 минут назад
Россиянам запретили сделки со сложными фининструментами
Фото: РИА Новости
Центробанк России подготовил проект указаний, содержащий ограничения для физических лиц, которые не являются квалифицированными инвесторами. Им запрещены операции с некоторыми сложными финансовыми инструментами.
Согласно документу, профессиональные участники рынка не могут предлагать таким инвесторам и совершать от их имени сделки с российскими или иностранными ценными бумагами, размер выплат по которым зависит от определённых обстоятельств.
Наряду с этим профучастникам запрещается предлагать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты при заключении соглашений не на организованных торгах.
В ЦБ пояснили, что из-за непонимания сути сложных финансовых продуктов и инструментов у начинающих инвесторов могут сформироваться неверные ожидания. В результате они рискуют понести потери и разочароваться в возможностях финансового рынка.
Ограничения будут действовать до начала обязательного тестирования розничных инвесторов. Предполагается, что оно начнётся осенью текущего года.
Как ранее писал NEWS.ru, управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий рассказал, куда вложить деньги, чтобы избежать уплаты налога на банковские вклады свыше 1 млн рублей. По его словам, лучшим инструментом может стать открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), внутри которого налоги на дивиденды и процентные доходы не взимаются. Он добавил, что если инвестировать в ОПИФ от трёх лет, то есть на долгосрочной основе, то инвестор получит налоговые вычеты, которые составляют до 3 млн рублей в год.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
News.ru: последние новости
В ВШЭ предлагают создать антикризисный фонд за счёт богатейших россиян В ВШЭ предлагают создать антикризисный фонд за счёт богатейших россиян Финансист объяснил, какой банковский вклад выгоднее в 2021 году Финансист объяснил, какой банковский вклад выгоднее в 2021 году В Совфеде оценили законопроект о дополнительной индексации пенсий В Совфеде оценили законопроект о дополнительной индексации пенсий
Комментарии
Личный счет , Андрей Русецкий , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение