Россиянам запретили сделки со сложными фининструментами

Центробанк России подготовил проект указаний, содержащий ограничения для физических лиц, которые не являются квалифицированными инвесторами. Им запрещены операции с некоторыми сложными финансовыми инструментами.

Согласно документу, профессиональные участники рынка не могут предлагать таким инвесторам и совершать от их имени сделки с российскими или иностранными ценными бумагами, размер выплат по которым зависит от определённых обстоятельств.

Наряду с этим профучастникам запрещается предлагать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты при заключении соглашений не на организованных торгах.

В ЦБ пояснили, что из-за непонимания сути сложных финансовых продуктов и инструментов у начинающих инвесторов могут сформироваться неверные ожидания. В результате они рискуют понести потери и разочароваться в возможностях финансового рынка.

Ограничения будут действовать до начала обязательного тестирования розничных инвесторов. Предполагается, что оно начнётся осенью текущего года.