ЦБ закрыл неопытным инвесторам доступ к рискованным активам 

ЦБ РФ подготовил проект указания, который запрещает брокерам по поручению неопытного инвестора приобретать некоторые виды ценных бумаг, сообщается на сайте регулятора.

Согласно документу, неопытный инвестор не сможет приобрести облигации, размер выплат по которым зависит от определенных ситуаций. Также регулятор планирует запретить брокерам продавать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые инструменты в том случае, если договоры заключаются не на организованных торгах.

В документе говорится, что регулятор считает недопустимым продавать гражданам, делающим первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту.

Отмечается, что документ вступает в силу через 10 дней после публикации. Как сказано на сайте регулятора, запреты будут действовать до начала тестирования розничных инвесторов. Ожидается, что процесс тестирования начнется 1 октября 2021 года. Изначально Банк России планировал начать процедуру с 1 апреля 2022 года, однако позднее предложил сдвинуть дату на более ранний срок.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Банку России поступило предложение от профучастников рынка ценных бумаг об упрощении ограничений для неопытных инвесторов.