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Полиция Германии раскрыла крупнейшую в даркнете торговую площадку 

Вероника Полынина 2 часа назад
Полиция Германии раскрыла крупнейшую в даркнете торговую площадку
Фото: depositphotos.com
Прокуроры немецких городов Кобленц и Ольденбург объявили о раскрытии предположительно крупнейшего в мире «рынка» даркнета, где торговали наркотиками, фальшивыми деньгами, украденными данными кредитных карт, анонимными SIM-картами и вредоносным ПО. Об этом сообщает Deutsche Welle.
У платформы DarkMarket было более полумиллиона пользователей, торговля велась в криптовалюте, оборот совершенных сделок оценивается более чем в 140 млн евро. На момент закрытия у площадки было 2400 продавцов.

«В общей сложности через торговую площадку было проведено не менее 320 тысяч трансакций, в результате которых более 4650 биткоинов и 12800 Monero — двух наиболее распространенных криптовалют — перешли из рук в руки», — сообщили власти Ольденбурга.

Недалеко от границы с Данией полицейские задержали предполагаемого оператора площадки — 34-летнего гражданина Австралии.
Накануне правоохранители закрыли площадку и отключили ее от сервера.
Как писал «Рамблер», ранее аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун высказал мнение, что в 2021 году биткоин скорее всего не опустится ниже 20 тысяч долларов. Эксперт допустил, что криптовалюта достигнет отметки в 50 тысяч долларов за единицу и останется на этом уровне надолго, став куда более выгодным инвестиционным инструментом, чем, например, золото.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
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Личный счет , Bloomberg
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