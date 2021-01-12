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Forbes составил рейтинг обогатившихся на криптовалюте людей 

Вероника Полынина 1 час назад
Forbes составил рейтинг обогатившихся на криптовалюте людей
Фото: Reuters
Основатели криптовалютной биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс возглавили рейтинг обогатившихся на криптовалюте людей, составленный журналом Forbes.
Согласно подсчетам издания, каждый из братьев владеет криптовалютными активами на сумму 1,4 млрд долларов.
На втором месте — американский венчурный инвестор и основатель финансового стартапа Bloq Мэттью Росзак. По оценке Forbes, его криптовалютный капитал за год вырос с примерно 300 млн до 1,2 млрд долларов.
Третья строчка — у инвестора из Кремниевой долины Тима Дрейпера. В 2014 году он рассказал, что купил 29 656 биткоинов, конфискованных маршалами США на закрытом черном рынке «Шелковый путь». Покупка обошлась ему в 18,7 млн долларов — сейчас эти активы стоят 1,1 млрд долларов.
На четвертом месте — финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy Майкл Сэйлор. В 2020 году он убедил компанию инвестировать в криптовалюту более 1,1 млрд долларов, а также потратил 175 млн долларов личных средств на покупку биткоинов. Сейчас они стоят более 600 млн долларов.
Пятый в рейтинге — основатель и руководитель компании Galaxy Investment Partners Майк Новограц. Компания специализируется на инвестициях и разработках в сфере связанных с криптовалютой услуг. Его активы оцениваются в 478 млн долларов.
Замыкает список россиянин Виталик Бутерин — создатель второй по популярности криптовалюты Ethereum. Год назад его криптовалютные активы оценивались в 45 млн долларов. За год они выросли до 360 млн долларов.
Как писал «Рамблер», биткоин за 2020 год вырос на 400%, Ethereum взлетел на 800%.
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Личный счет , Тайлер Уинклвосс , Кэмерон Уинклвосс , Forbes
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