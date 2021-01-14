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Торговые сети заявили о проблемах с закупкой товаров по регулируемой цене 

Прайм и ещё 12 3 часа назад
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, пишет "Коммерсант".
Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин рассказал, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. В этих условиях магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов, однако те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки.
Представители некоторых сетей, в частности, заявляют, что поставщики готовы отгружать на таких условиях лишь ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Также сообщается, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 рублей за литр подняли оптовые цены до 95 рублей за литр, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики.
В то же время в других сетях заявили, что сложностей с поставками нет, что с отказом от поставок по фиксированным ценам не сталкивались.
Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Но участники рынка допускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать.
В середине декабря прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, согласно которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 рублей за литр, розничная — в 110 рублей за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.
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Личный счет , Видео , Дмитрий Шадрин , Минпромторг , Минсельхоз
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