Эксперт призвал откладывать 15% от зарплаты на черный день

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов перечислил способы накопления денег на черный день, чтобы на них можно было прожить полгода без работы. Об этом он рассказал изданию « ПолитЭксперт ».

По словам Шабанова, если инфляция превышает 4%, хранение денег на депозитах не имеет смысла. В 2020 году появился тренд на переход от банковских вкладов к инвестиционным механизмам. На это повлияли низкие процентные ставки и ослабление курса рубля.

Шабанов отметил, что инвестиции могут быть разные. Среди самых известных — "акции и облигации, фонды и так далее".

По мнению эксперта, чтобы не остаться без накоплений, необходимо с каждой зарплаты откладывать 10-15% средств.

Еще один совет — накопить сумму порядка шести ежемесячных доходов, чтобы в случае потери работы можно было спокойно жить на отложенные деньги.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль посоветовала россиянам в 2021 году вкладываться в валюту, недвижимость, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и срочные депозиты, чтобы сохранить сбережения.