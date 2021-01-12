Эксперт призвал откладывать 15% от зарплаты на черный день

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов перечислил способы накопления денег на черный день, чтобы на них можно было прожить полгода без работы. Об этом он рассказал изданию «ПолитЭксперт».
По словам Шабанова, если инфляция превышает 4%, хранение денег на депозитах не имеет смысла. В 2020 году появился тренд на переход от банковских вкладов к инвестиционным механизмам. На это повлияли низкие процентные ставки и ослабление курса рубля.
Шабанов отметил, что инвестиции могут быть разные. Среди самых известных — "акции и облигации, фонды и так далее".
По мнению эксперта, чтобы не остаться без накоплений, необходимо с каждой зарплаты откладывать 10-15% средств.
Еще один совет — накопить сумму порядка шести ежемесячных доходов, чтобы в случае потери работы можно было спокойно жить на отложенные деньги.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль посоветовала россиянам в 2021 году вкладываться в валюту, недвижимость, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и срочные депозиты, чтобы сохранить сбережения.