Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
73.85
90.12
90.00
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
56.78
+0.09 Золото
1856.17
+0.07 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.01
1.2206
–0.0027
21.12
1.2232
23.12
15.12

Минюст хочет получить доступ к банковской тайне 

Прайм 55 минут назад
Минюст хочет получить доступ к банковской тайне
Фото: © РИА Новости. Евгений Епанчинцев
Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, сообщают "Известия".
Ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности", которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.
Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, где считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования таких организаций и поможет исключить "отмывочные" схемы. Однако эксперты и представители некоторых фракций полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что размывать понятие банковской тайны нецелесообразно.

"Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны. Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста", — заявил он.

Как сообщили в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Прайм: последние новости
В ПФР пояснили, кто получит большую пенсию в этом году В ПФР пояснили, кто получит большую пенсию в этом году Эксперт рассказал, на каком вкладе выгоднее хранить деньги в 2021 году Эксперт рассказал, на каком вкладе выгоднее хранить деньги в 2021 году Программы льготных автокредитов продлили до 2023 года Программы льготных автокредитов продлили до 2023 года
Комментарии 11
Личный счет , Игорь Лебедев , Госдума , Минюст РФ , ЛДПР , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение