Минюст хочет получить доступ к банковской тайне 

Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, сообщают "Известия".

Ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности", которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.

Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы , где считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования таких организаций и поможет исключить "отмывочные" схемы. Однако эксперты и представители некоторых фракций полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.

"Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны. Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста", — заявил он.

Как сообщили в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.