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Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей 

Российская Газета 1 час назад
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей
Фото: iStock
После неопределенного 2020 года многие задумываются, в каких финансовых инструментах надежнее и выгоднее теперь копить. Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал, во что лучше вкладывать, имея сбережения от 100 тысяч рублей:
— Для начала нужно попытаться принципиально отойти от привычного стереотипа, будто бы главный способ в сохранении и приумножении своих средств заключается в покупке иностранной валюты.
Довольно распространенный способ считается положить рубли в банковский вклад, чтобы по ним начислялись за год хотя бы 2-3 процента. Но, как мы помним, в самые острые моменты 2020 года накопления в рублях теряли до четверти от своей стоимости. И нет никакой уверенности, что это не повторится в 2021 году. Новая волна пандемии, введение санкций и падение цен на нефть могут снова снизить интерес инвесторов к российской валюте.
Также возникает искушение обменять хотя бы половину рублей на доллары, положив зеленые купюры на год "под матрас" или в банк. Однако и доллар стремительно обесценился на мировых рынках. Американская валюта дорожала и пользовалась спросом только в самые первые жесткие "карантинные" месяцы. Но с тех пор США в лице Федеральной резервной системы так мощно раскочегарили свой "долларовый принтер", что денежные потоки все второе полугодие текли рекой, наоборот, из доллара — в валюты других стран. Евро за год вырос именно против доллара почти на 10%, китайский юань — на 7%. До 2-летнего максимума поднялись австралийская и канадская валюта.
Лучше доллара смотрелись почти все валюты. Собственно, по этой главной причине "американец" подешевел под конец года и в России. Невозможно надежно и надолго предсказать, увидят ли россияне в 2021 году доллар по 65 рублей или же по 85 рублей. Кругом неопределенность, и если вовремя купленные доллары в 2020 году могли принести до 30% прибыли в пересчете на рубли, то далеко не очевидно, обернутся ли доллары теперь опять прибылью или приличным убытком.
Евро пока повсеместно пользуется спросом. Но в рублях евро стоит дорого, а финансовых проблем хватает и в Евросоюзе: всегда будет боязнь, как бы и там тренд не развернулся. Сильно к рублю евро не упадет, но и прибыли может не обеспечить, если только "европеец" не будет дороже 100 рублей.
Юань был фаворитом рынка. Китайская экономика от вируса оправилась первой, ей прочат в 2021 году рост ВВП на 8%. Но политические и торговые противоречия у Китая с США могут вспыхнуть в любой момент.
Какую валюту ни выбери, вопросов больше, чем ответов. Так что если свободна сумма от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, то до 1/3 от этого можно разместить в акции.
Часть в российские "голубые фишки" в рублях, а другую часть — в американские акции в долларах, благо брокеры в России предоставляют к ним легальный доступ.
Вложения на фондовом рынке, конечно, сопряжены с рисками, цена акций может меняться и в плюс, и в минус. Однако индекс Мосбиржи к декабрю преодолел докризисный пик, а акции в Нью-Йорке вообще прибавили в среднем за год около 10%.
Например, "Уолт Дисней" подорожал на 17% благодаря интернет-премьерам, акции Apple выросли почти на 75%, а крупнейшая в мире торговая интернет-площадка Amazon — на 68%. В России полностью восстановились от обвала и повторили прежние пики акции Сбербанка, Яндекса, Норникеля. А торговые сети X5 (владеет "Перекрёстком" и "Пятёрочкой") и "Детский Мир" за год прибавили в капитализации больше 25%.
Вирусный кризис успешно преодолели акции многих находящихся на слуху компаний: их схемы монетизации бизнеса оказались "рабочими" настолько, что им доверились и крупные фонды, и миллионы частных инвесторов.
Потенциал роста бирж может быть еще более высоким, когда пошагово станет восстанавливаться в ближайшие годы вся мировая экономика.
Среди растущих бумаг фондового рынка имеются и недорогие акции, их пакеты можно приобрести и на сумму в несколько тысяч рублей. А есть бумаги стоимостью 3-5 тысяч рублей за акцию, но и между ними легко можно распределить сумму в 30-50 тысяч рублей.
Если остаются еще свободные средства, то интересный вариант — краудинвестинг или краудлендинг. Это когда на больших онлайн-платформах собираются перспективные проекты стартапов из разных секторов экономики. Такие платформы позволяют вложиться в долю от стартапа, рассчитывая потом на аналогичную долю от прибыли проекта. Или можно дать малую сумму такому стартапу взаймы под обязательство выплатить за это инвестору хороший процент.
От этого может получиться и 20% годовых, и 50% прибыли, и даже больше. Но никто не поручится, что стартап не прогорит. Поэтому деньги распределяют обычно как минимум между десятью разными проектами.
Но помните, рисковым инвестициям стоит отвести лишь ограниченное место в большом "портфеле". Половину "портфеля", а то и больше — для надежности можно распределить между ОФЗ и корпоративными облигациями компаний с госучастием под 6-7% годовых. Плюс облигаций — выплаты по купонам гарантированы. Такие инструменты у наших нефтегазовых компаний есть и в валюте: они называются еврооблигациями, проценты там тоже гарантированные, только они меньше.
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Личный счет , ФРС , Amazon , ЕС , Сбербанк России , Walt Disney , Детский мир , Яндекс , Apple , Норникель
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