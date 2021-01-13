Госдума намерена поднять зарплату учителям 

Комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть два законопроекта, направленных на повышение зарплат учителям. Об этом «Парламентской газете» заявила зампредседателя комитета Лариса Тутова

«Рамблер» писал, что ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в некоторых российских школах уборщицы и педагоги получают одинаковую зарплату. Глава государства призвал исправить эту стуацию.

По словам Тутовой, в Госдуму уже внесены законопроекты, направленные на решение этой проблемы.

«Мы надеемся, что они будут рассмотрены и приняты на весенней сессии. Один — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника», — рассказала она.

Сейчас профильные ведомства обсуждают внедрение новой системы оплаты труда, пояснила парламентарий. Так, гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов должны обеспечиваться федеральными гарантиями.

Тутова отметила, что для того, чтобы базовые ставки и оклады учителей превысили уровень МРОТ, понадобится дополнительно 200 миллиардов рублей.

Депутаты также намерены доработать законопроект о дистанционном обучении. Его принятие должно регламентировать роли и обязанностей педагогов и определить перечень преподаваемых в дистанционной форме предметов.