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Госдума намерена поднять зарплату учителям 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Госдума намерена поднять зарплату учителям
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть два законопроекта, направленных на повышение зарплат учителям. Об этом «Парламентской газете» заявила зампредседателя комитета Лариса Тутова.
«Рамблер» писал, что ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в некоторых российских школах уборщицы и педагоги получают одинаковую зарплату. Глава государства призвал исправить эту стуацию.
По словам Тутовой, в Госдуму уже внесены законопроекты, направленные на решение этой проблемы.

«Мы надеемся, что они будут рассмотрены и приняты на весенней сессии. Один — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника», — рассказала она.

Сейчас профильные ведомства обсуждают внедрение новой системы оплаты труда, пояснила парламентарий. Так, гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов должны обеспечиваться федеральными гарантиями.
Тутова отметила, что для того, чтобы базовые ставки и оклады учителей превысили уровень МРОТ, понадобится дополнительно 200 миллиардов рублей.
Депутаты также намерены доработать законопроект о дистанционном обучении. Его принятие должно регламентировать роли и обязанностей педагогов и определить перечень преподаваемых в дистанционной форме предметов.
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Комментарии 2
Личный счет , Лариса Тутова , Владимир Путин , Госдума , Парламентская газета
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