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Россиянам рассказали, как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей 

Лера Букина 56 минут назад
Экономист рассказал, во что вложить накопленные 100 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Неопределенность 2020 года привела к тому, что многие стали задумываться, в каких финансовых инструментах более надежно и выгодно теперь копить. Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев в беседе с «Российской газетой» рассказал, во что лучше вкладывать средства при наличии сбережений от 100 тысяч рублей.
Сначала, по его мнению, необходимо попытаться отойти от привычного стереотипа, что главный способ сохранить и приумножить свои средства — купить иностранную валюту.
Он указал на то, что в самые трудные моменты 2020 года накопления в рублях теряли до четверти от своей стоимости, подчеркнув, что это может повториться в текущем 2021 году. Речь идет о новой волне пандемии коронавируса, введении санкций и падении цен на нефть. Интерес инвесторов к российской валюте в таких условиях может быть снижен, говорит он.
Пушкарев отметил, что доллар стремительным образом обесценился на глобальных рынках. Евро за год поднялся в цене именно против доллара почти на 10%, китайский юань — на 7%.
Эксперт заявил, что при наличии свободной суммы от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей до 1/3 от этого можно разместить в акции, часть — в российские «голубые фишки» в рублевой валюте, а другую часть — в американские акции в долларах.
По словам Пушкарева, среди растущих бумаг фондового рынка имеются и недорогие акции, их пакеты могут быть приобретены и на сумму в несколько тысяч рублей. Существуют бумаги стоимостью 3-5 тысяч рублей за акцию, но и между ними легко можно распределить сумму в 30-50 тысяч рублей, считает он.
Кроме того, он обратил внимание на краудинвестинг или краудлендинг. Это когда на больших онлайн-платформах собираются перспективные проекты стартапов из разных секторов экономики. Благодаря данным платформам можно вложиться в долю от стартапа, рассчитывая потом на аналогичную долю от прибыли проекта.
Он напомнил, что рисковым инвестициям стоит отвести лишь ограниченное место в большом «портфеле». Половину «портфеля» или даже более, по его мнению, можно распределить между ОФЗ и корпоративными облигациями компаний с госучастием под 6-7% годовых.
Ранее «Рамблер» сообщал, что согласно исследованию экспертов аналитической службы FinExpertiza, самыми выгодными вложениями в 2020 году, который столкнулся с пандемией COVID-19, стали биткоин, золото и акции иностранных компаний.
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Личный счет , "Российская газета"
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