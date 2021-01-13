Экономист рассказал, во что вложить накопленные 100 тысяч рублей

Неопределенность 2020 года привела к тому, что многие стали задумываться, в каких финансовых инструментах более надежно и выгодно теперь копить. Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев в беседе с «Российской газетой» рассказал , во что лучше вкладывать средства при наличии сбережений от 100 тысяч рублей.

Сначала, по его мнению, необходимо попытаться отойти от привычного стереотипа, что главный способ сохранить и приумножить свои средства — купить иностранную валюту.

Он указал на то, что в самые трудные моменты 2020 года накопления в рублях теряли до четверти от своей стоимости, подчеркнув, что это может повториться в текущем 2021 году. Речь идет о новой волне пандемии коронавируса, введении санкций и падении цен на нефть. Интерес инвесторов к российской валюте в таких условиях может быть снижен, говорит он.

Пушкарев отметил, что доллар стремительным образом обесценился на глобальных рынках. Евро за год поднялся в цене именно против доллара почти на 10%, китайский юань — на 7%.

Эксперт заявил, что при наличии свободной суммы от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей до 1/3 от этого можно разместить в акции, часть — в российские «голубые фишки» в рублевой валюте, а другую часть — в американские акции в долларах.

По словам Пушкарева, среди растущих бумаг фондового рынка имеются и недорогие акции, их пакеты могут быть приобретены и на сумму в несколько тысяч рублей. Существуют бумаги стоимостью 3-5 тысяч рублей за акцию, но и между ними легко можно распределить сумму в 30-50 тысяч рублей, считает он.

Кроме того, он обратил внимание на краудинвестинг или краудлендинг. Это когда на больших онлайн-платформах собираются перспективные проекты стартапов из разных секторов экономики. Благодаря данным платформам можно вложиться в долю от стартапа, рассчитывая потом на аналогичную долю от прибыли проекта.

Он напомнил, что рисковым инвестициям стоит отвести лишь ограниченное место в большом «портфеле». Половину «портфеля» или даже более, по его мнению, можно распределить между ОФЗ и корпоративными облигациями компаний с госучастием под 6-7% годовых.