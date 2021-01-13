Профессор разъяснил, почему пенсионерам не стоит ждать прибавки

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Гонтмахер в эфире телеканала «Дождь» рассказал, почему российское правительство не одобрит депутатскую инициативу о дополнительной индексации пенсий в течение года.
По его словам, власти считают пенсионеров достаточно обеспеченной категорией населения.
Ранее депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому пенсии будут индексироваться ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума.
Кроме того, в документе предусмотрена дополнительная индексация выплат в случае, если инфляция опередит рост прожиточного минимум за определенный период.
Профессор Евгений Гонтмахер заявил, что российские власти не одобрят депутатскую инициативу. По его словам, в правительстве скорее всего сошлются на финансовые трудности.
Экономист добавил, что власти не считают пенсионеров бедными. Именно поэтому во время пандемии им не перечислили из бюджета ни копейки в качестве дополнительной поддержки.
Гонтмахер напомнил, что в настоящее время обсуждается еще один важный вопрос — индексация пенсий работающих пенсионеров, ответ на который в правительстве должны дать до 1 февраля.
В 2016 году, как сообщал «Рамблер», работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете. Осенью 2020 года депутаты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность индексации пенсий работающих пенсионеров.