Профессор разъяснил, почему пенсионерам не стоит ждать прибавки

По его словам, власти считают пенсионеров достаточно обеспеченной категорией населения.

Ранее депутаты фракции ЛДПР Государственной Думе РФ внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому пенсии будут индексироваться ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума.

Кроме того, в документе предусмотрена дополнительная индексация выплат в случае, если инфляция опередит рост прожиточного минимум за определенный период.

Профессор Евгений Гонтмахер заявил, что российские власти не одобрят депутатскую инициативу. По его словам, в правительстве скорее всего сошлются на финансовые трудности.

Экономист добавил, что власти не считают пенсионеров бедными. Именно поэтому во время пандемии им не перечислили из бюджета ни копейки в качестве дополнительной поддержки.

Гонтмахер напомнил, что в настоящее время обсуждается еще один важный вопрос — индексация пенсий работающих пенсионеров, ответ на который в правительстве должны дать до 1 февраля.