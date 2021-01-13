На рынке выявили новую мошенническую схему, которая сочетает подходы хакеров и социальную инженерию, пишет «Коммерсант».

Как заявил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, мошенник, представляясь работодателем, звонит жертве после найденного резюме и предлагает весьма привлекательные условия труда. Так, сначала от него поступает просьба скачать некоторые приложения. Отмечается, что в одном из них есть троян, который ставит на устройство жертвы программу удаленного доступа. Затем мошенник крадет секретные коды клиента банка для того, чтобы получить доступ к личному кабинету.

Отмечается, что граждане скачивают приложения из магазина PlayMarket, куда одно из них, зараженное вирусом, предварительно загрузили злоумышленники.

Google утверждают, что во всех Android-смартфонах функционирует система безопасности «Google Play Защита», проверяющая приложения во время установки. Она же постоянно сканирует устройство, отметили там.

По словам Федора Музалевского, придуманная схема в условиях удаленного режима работы может стать массовой.