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«Удаленка» породила новую мошенническую схему 

Лера Букина 26 минут назад
На рынке выявили новую мошенническую схему, которая сочетает подходы хакеров и социальную инженерию, пишет «Коммерсант».
Как заявил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, мошенник, представляясь работодателем, звонит жертве после найденного резюме и предлагает весьма привлекательные условия труда. Так, сначала от него поступает просьба скачать некоторые приложения. Отмечается, что в одном из них есть троян, который ставит на устройство жертвы программу удаленного доступа. Затем мошенник крадет секретные коды клиента банка для того, чтобы получить доступ к личному кабинету.
Отмечается, что граждане скачивают приложения из магазина PlayMarket, куда одно из них, зараженное вирусом, предварительно загрузили злоумышленники.
В Google утверждают, что во всех Android-смартфонах функционирует система безопасности «Google Play Защита», проверяющая приложения во время установки. Она же постоянно сканирует устройство, отметили там.
Как заявил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, крупными финансовыми организациями внедряются комплексные системы для защиты от мошеннических схем.
По словам Федора Музалевского, придуманная схема в условиях удаленного режима работы может стать массовой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в «Лаборатории Касперского» заявили о набравшей популярность схеме телефонного мошенничества: мошенники звонят и сбрасывают в надежде, что им перезвонят.
Комментарии
Личный счет , Видео , Сергей Голованов , Лаборатория Касперского , Google
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