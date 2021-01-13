Как приумножить накопленные 100 тысяч рублей 

Аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев заявил, что небольшие накопления (около ста тысяч рублей) не стоит класть на депозит в банке или переводить в валюту: лучше разместить их в акции. Об этом пишет «Российская газета».

Пушкарев напомнил, что в некоторых моменты 2020 года рублевые накопления теряли до четверти от своей стоимости. В 2021-м это может повториться из-за новых волн коронавируса, санкций и падения нефтяных цен.

Вложения в доллар — тоже не вариант, считает аналитик. Он отметил, что в течение года американская валюта слабела, но и на окрепшие евро и юань полагаться не стоит — на валютном рынке случаются неприятные сюрпризы.

«Так что если свободна сумма от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, то до 1/3 от этого можно разместить в акции», — заявил Пушкарев.

По его мнению, часть денег стоит направить в российские «голубые фишки» в рублях, а остальное — в американские акции в долларах. Эксперт отметил, что индекс Московской биржи к декабрю преодолел докризисный пик, а акции в Нью-Йорке за год набрали около десяти процентов.

Еще одна возможность заработать — краудинвестинг или краудлендинг. В рамках этих инструментов на онлайн-платформах можно инвестировать в проекты стартапов. В итоге можно получить и 20 процентов годовых, и 50 процентов прибыли, и даже больше.

«Но никто не поручится, что стартап не прогорит», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что рисковыми инвестициями увлекаться нельзя: как минимум половину портфеля стоит распределить между облигациями федерального займа и корпоративными облигациями компаний с госучастием под шесть-семь процентов годовых.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко заявил, что на бирже не стоит играть россиянам, у которых нет накоплений как минимум в миллион рублей.

По его мнению, лучший совет, как инвестировать совсем небольшие суммы, — это потратить их на самообразование и стать финансово грамотным.

Эксперт отметил, что отсутствие сбережений говорит о неэффективной «личной экономической стратегии» человека. Он посетовал, что россияне не хотят переучиваться, менять профессию и верят мошенникам, которые обещают огромные доходы от небольших инвестиций.