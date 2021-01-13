Памятник Аленке захотели продать за 1 млн рублей

Начальная стоимость памятника Аленке из Воронежской области на аукционе составит один миллион рублей, пишет «Комсомольская правда».

Скандальную скульптуру продадут на электронной площадке «Российский аукционный дом». Аукцион пройдет 15 февраля, заявки на участие в торгах принимаются до 12 февраля. Организатором выступает изготовитель Аленки — ИП Пилипенко В. И.

В мэрии Нововоронежа рассказали, что желающих приобрести арт-объект набралось уже несколько десятков. Среди них — известные рестораторы, политики и музыканты.

Как писал «Рамблер», памятник Аленке — основательнице села Новая Аленовка в Воронежской области — был установлен в середине декабря. Местным жителям монумент не понравился, а в соцсетях Аленку сравнили с «белыми ходоками» из «Игры престолов». Спустя три дня скандальный памятник демонтировали. 12 июня планируется открыть новый памятник основательнице села Новая Аленовка. На этот раз скульптура будет выполнена в более классическом стиле. Работой займется компания «Лит Арт» из Жуковского на безвозмездной основе.