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Названы самые высокооплачиваемые вакансии января 

RT на русском 1 час назад
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Фото: ТАСС
Согласно данным платформы HeadHunter одну из самых высоких зарплат — более 600 тыс. рублей в месяц — в январе предлагают пилоту в Краснодарском крае. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в Москве одной из самых высокооплачиваемых вакансий января стал руководитель проекта с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц.
Сообщается, что на зарплату от 300 тыс. рублей в месяц в столице может рассчитывать старший разработчик Java (Senior Java Backend developer). Врач-анестезиолог-реаниматолог в Москве может получать зарплату от 280 тыс. до 420 тыс. рублей.
Также, согласно данных аналитиков платформы, в столице ведущему специалисту отдела бухучета со знанием английского языка предлагают от 320 тыс. рублей в месяц до вычета налога, главному технологу фармацевтического производства до 430 тыс. рублей в месяц — также до вычета налога.
Кроме этого сообщается, что в Астрахани главному агроному предлагают от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц на руки, а врач-терапевт в Тюмени может получать от 300 тыс. рублей.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал в беседе с ФАН о навыках, необходимых для удалённой работы.
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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