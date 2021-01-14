Названы самые высокооплачиваемые вакансии января 

Согласно данным платформы HeadHunter одну из самых высоких зарплат — более 600 тыс. рублей в месяц — в январе предлагают пилоту в Краснодарском крае. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в Москве одной из самых высокооплачиваемых вакансий января стал руководитель проекта с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц.

Сообщается, что на зарплату от 300 тыс. рублей в месяц в столице может рассчитывать старший разработчик Java (Senior Java Backend developer). Врач-анестезиолог-реаниматолог в Москве может получать зарплату от 280 тыс. до 420 тыс. рублей.

Также, согласно данных аналитиков платформы, в столице ведущему специалисту отдела бухучета со знанием английского языка предлагают от 320 тыс. рублей в месяц до вычета налога, главному технологу фармацевтического производства до 430 тыс. рублей в месяц — также до вычета налога.

Кроме этого сообщается, что в Астрахани главному агроному предлагают от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц на руки, а врач-терапевт в Тюмени может получать от 300 тыс. рублей.