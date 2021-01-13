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В России с начала года подешевел сахар 

Говорит Москва 44 минуты назад
В России с начала года подешевел сахар
Фото: РИА Новости
За период с 1 по 11 января цена на него уменьшилась на 0,7%.
Подсолнечное масло, куриные яйца и пшеничная мука подорожали по сравнению с концом прошлого года.
Соответствующие данные публикует Росстат.
В декабре правительство страны объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты. Среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля 2021 года.
Предельная оптовая и розничная цена должна составлять: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.
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