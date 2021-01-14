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За полгода самозанятыми стали 16 тыс. несовершеннолетних 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
За полгода самозанятыми стали 16 тысяч несовершеннолетних
Фото: РИА Новости
В России по состоянию на 12 января 2021 года в качестве несовершеннолетних налогоплательщиков налога на профессиональный доход в возрасте от 16 до 18 лет зарегистрировано более 16 тыс. человек, пишут «Известия». Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС). Большинство из них (порядка 80%) не указали свой вид деятельности — сегодня это делать необязательно. А среди тех, кто поделился с государством такой информацией, чаще всего встречаются представители IT-сферы, информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг. Кроме того, многие несовершеннолетние самозанятые работают в сфере общепита, фото— и видеосъемок, торгуют продукцией собственного производства и занимаются репетиторством, рассказали в ФНС.
Несовершеннолетним бизнесменам государство предлагает дополнительную льготу: с 2021 года налоговый вычет для них составит 22 тыс. рублей. Самая высокая концентрация молодых предпринимателей в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.
В пресс-службе Минфина заявили, что эксперимент по применению налога на профдоход показывает положительные результаты. В ведомстве отметили, что постоянно работают над созданием более привлекательных условий для несовершеннолетних бизнесменов, но главной задачей для россиян в возрасте 16—18 лет все-таки считают получение качественного образования. В Минэкономразвития не оценили популярность работы на себя среди несовершеннолетних, однако отметили, что самозанятые имеют доступ к мерам поддержки МСП, в частности финансовым, имущественным и консультационным.
Размер неформального сектора в России составляет порядка 15 млн человек, а в качестве самозанятых зарегистрировано 1,5 млн, то есть десятая его часть, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Поэтому неудивительно, что пока число несовершеннолетних предпринимателей, которые стали официально работать на себя, не превышает 1% от «целевой аудитории». Регистрация молодых россиян в качестве самозанятых выгодна и им самим, и государству, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «ВШЭ» Георгий Остапкович. Пополнение казны в этом вопросе приоритетного значения не имеет: налоги, которые работающие на себя подростки будут платить, крайне невелики в масштабах государства, отметил эксперт.
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Личный счет , Георгий Остапкович , Федеральная налоговая служба , ВШЭ , Минэкономразвития , Минфин , Деловая Россия , газета "Известия"
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