Эксперт обнадежил россиян снижением темпов роста цен на продукты

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко рассказал РИА Новости о предполагаемых темпах роста цен в России в 2021 году. Как обычно, стоимость товаров на магазинных полках будет меняться в соответствии с инфляцией, которую в текущем году, по мнению эксперта, удастся обуздать.

Тищенко напомнил, что по итогам 2020 года инфляция в стране составила 4,91%, что почти на 2% больше, чем в 2019-ом. По его словам, в ближайшие месяцы текущего года темпы роста цен должны снизиться до 4%, как планирует Центробанк , а затем опуститься еще ниже.

«Мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5% большую часть следующего года», — пояснил экономист.

Тищенко отметил, что в России экономическая активность до сих пор не вернулась к «допандемийным» показателям, плюс повышение тарифов будет растянуто во времени.

В Центробанке при этом полагают, что уровень инфляции в 2021 году будет находиться в пределах 4-4,5%. Минэкономразвития склоняется к прогнозу в 3,7%.