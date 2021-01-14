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Как быстро вырастут цены в 2021 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт обнадежил россиян снижением темпов роста цен на продукты
Фото: РИА Новости
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко рассказал РИА Новости о предполагаемых темпах роста цен в России в 2021 году. Как обычно, стоимость товаров на магазинных полках будет меняться в соответствии с инфляцией, которую в текущем году, по мнению эксперта, удастся обуздать.
Тищенко напомнил, что по итогам 2020 года инфляция в стране составила 4,91%, что почти на 2% больше, чем в 2019-ом. По его словам, в ближайшие месяцы текущего года темпы роста цен должны снизиться до 4%, как планирует Центробанк, а затем опуститься еще ниже.

«Мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5% большую часть следующего года», — пояснил экономист.

Тищенко отметил, что в России экономическая активность до сих пор не вернулась к «допандемийным» показателям, плюс повышение тарифов будет растянуто во времени.
В Центробанке при этом полагают, что уровень инфляции в 2021 году будет находиться в пределах 4-4,5%. Минэкономразвития склоняется к прогнозу в 3,7%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Росстат опубликовал список продуктов, подорожавших в 2020 году. В частности, хлеб и хлебобулочные выросли в цене на 7,32%, крупа и бобовые — на 20,12%, макаронные изделия — на 12,08%, мясо и птица — на 2,73%, рыба и пищевые морепродукты — на 5,18%, молоко и молочная продукция — на 3,55%, сливочное масло — на 4,15%, подсолнечное масло — на 25,91%, куриные яйца — на 15,14%, сахар-песок — на 64,54%, плодоовощная продукция — на 17,4%, алкогольные напитки — на 2,8%.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии 2
Личный счет , Сергей Тищенко , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости
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