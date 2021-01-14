В 2022 году пенсионеры могут остаться без индексации выплат

Экономист Виталий Калугин заявил, что в 2022 году российские пенсионеры могут остаться без индексации выплат. Об этом сообщает «Ура.ру».

Калугин считает, что в Пенсионном фонде России не хватит средств на увеличение выплат.

«Пенсионный фонд уже сейчас дырявый, дальше ситуация будет ухудшаться. Пройдут выборы в Госдуму, популистские вещи кончатся, и мы вернемся к обычной системе пенсионных баллов», — считает экономист.

По его мнению, баллы будут мешать росту пенсии, либо даже уменьшат ее.

С Калугиным не согласился экономист, политолог Никита Масленников . По его мнению, в 2021 году индексация пенсий покрывает инфляцию и на 2022 год выплаты «тоже защищены».

«Но для серьезного прорыва нужно переделывать пенсионную систему, — подчеркнул он.

В первую очередь необходимо реформировать систему пенсионных баллов, считает Масленников.

Как писал «Рамблер», с 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 6 044,48 рубля.

В 2021-2024 годах индексация будет выше уровня ожидаемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии подняли на 6,3 процента, в начале 2022-го их планируют увеличить на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го — на 5,5 процента.