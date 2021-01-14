Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Каждый десятый сотрудник в России будет работать удаленно 

Российская Газета 15 минут назад
Минтруд: каждый десятый сотрудник будет работать удаленно
Фото: Reuters
Удаленный формат работы станет основной формой занятости для 5,6-6 млн человек уже через два-три года, рассказал глава Минтруда Антон Котяков, выступая на "Гайдаровском форуме".

"Сейчас в России удаленно трудятся порядка 2,7-2,8 млн человек, что составляет около 5% от всех занятых в стране, — сообщил министр. — Наибольшее значение — 6 млн человек, или 11% всех работников — было в мае-июне 2020 года, когда в разгар пандемии и в условиях ограничений из-за опасности распространения коронавируса работников массово отправили работать из дома. Сейчас цифры снизились, но, думаю, в перспективе двух-трех лет мы снова вернемся к показателю дистанционной занятости на уровне 10% работающих".

В отличие от аврального перехода на удаленку в прошлом году, в этот раз все будет сделано планомерно, с учетом интересов и работников, и работодателей, полагает Антон Котяков. Этому будут способствовать и уже внесенные изменения в Трудовой кодекс, регулирующие такие формы занятости и поправки в законы, которые примут по итогам эксперимента с кадровым электронным документооборотом — он еще продолжается.

"Кроме того, преодолен фактор технологических и организационных ограничений — компании научились работать в таком режиме, приобрели и наладили все необходимое для этого оборудование, — добавил Антон Котяков. — Поправки в Трудовой кодекс придают большое значение коллективному договору между работниками и работодателем. Нам сейчас предстоит помочь всем разобраться с этими новациями, чтобы при переходе на дистанционную занятость не пострадали интересы ни одной из сторон трудовых взаимоотношений".

Компании в целом готовы сохранять удаленный режим и даже готовы его максимально расширять, рассказал гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. По его оценке, для самих компаний выгоднее полностью отказаться от офисов и работать со всеми только дистанционно. Однако такой сценарий не всегда возможен: коллегам все-таки надо время от времени встречаться. Поэтому при развитии удаленных рабочих мест будет сохраняться потребность в офисных общественных пространствах.

"Этот год показал, что удаленная работа приводит к выгоранию примерно трети сотрудников, — поделился Борис Добродеев. — Им надо помогать. Но большинство вполне может эффективно работать и из дома".

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Российская Газета: последние новости
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне
Комментарии
Личный счет , Компании , Борис Добродеев , Антон Котяков , Минтруд , Mail.ru Group , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение