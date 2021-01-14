Минтруд: каждый десятый сотрудник будет работать удаленно

"Сейчас в России удаленно трудятся порядка 2,7-2,8 млн человек, что составляет около 5% от всех занятых в стране, — сообщил министр. — Наибольшее значение — 6 млн человек, или 11% всех работников — было в мае-июне 2020 года, когда в разгар пандемии и в условиях ограничений из-за опасности распространения коронавируса работников массово отправили работать из дома. Сейчас цифры снизились, но, думаю, в перспективе двух-трех лет мы снова вернемся к показателю дистанционной занятости на уровне 10% работающих".