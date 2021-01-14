Русскоязычные мошенники научились обманывать покупателей через доставку 

В странах СНГ, Европы и США действуют около 40 русскоязычных мошеннических групп, которые обманывают покупателей на популярных сервисах онлайн-объявлений. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на расследование специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB.

По данным компании, мошенники атакуют пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Схема обмана носит название «Мамонт» и сначала была отработана в России, а затем вышла за рубеж с целью увеличения капитализации и снижения риска разоблачения.

На популярных сайтах онлайн-объявлений мошенники размещают лоты с дорогими товарами по низким ценам. Во время общения жертву заманивают в мессенджер и запрашивают контактные данные якобы для оформления доставки курьером. Как вариант — покупателю могут прислать фейковую ссылку на сайт популярной службы доставки. В результате у жертвы похищают деньги и данные банковских карт. Иногда жертву обманывают повторно, предлагая оформить возврат, после чего происходит повторное списание той же суммы.

Специалисты отмечают, что схема пользуется большой популярностью у мошенников в связи с автоматизацией процесса. Участнику группы достаточно прислать ссылку на нужный товар-приманку, после чего чат-бот сам генерирует ему ссылки на страницы курьерских сервисов, оплату и возврат.

В России ущерб от одной операции составляет примерно 10-30 тысяч рублей, в Европе — значительно выше. По данным Group-IB, за 2020 год общий заработок преступных групп составил более чем 6,2 миллиона долларов.