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Русскоязычные мошенники научились обманывать покупателей через доставку 

Вероника Полынина 1 час назад
Русскоязычные мошенники научились обманывать покупателей через доставку
Фото: ТАСС
В странах СНГ, Европы и США действуют около 40 русскоязычных мошеннических групп, которые обманывают покупателей на популярных сервисах онлайн-объявлений. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на расследование специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB.
По данным компании, мошенники атакуют пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
Мошенники обманывают россиян с помощью «зеркального кредита»
Схема обмана носит название «Мамонт» и сначала была отработана в России, а затем вышла за рубеж с целью увеличения капитализации и снижения риска разоблачения.
На популярных сайтах онлайн-объявлений мошенники размещают лоты с дорогими товарами по низким ценам. Во время общения жертву заманивают в мессенджер и запрашивают контактные данные якобы для оформления доставки курьером. Как вариант — покупателю могут прислать фейковую ссылку на сайт популярной службы доставки. В результате у жертвы похищают деньги и данные банковских карт. Иногда жертву обманывают повторно, предлагая оформить возврат, после чего происходит повторное списание той же суммы.
Специалисты отмечают, что схема пользуется большой популярностью у мошенников в связи с автоматизацией процесса. Участнику группы достаточно прислать ссылку на нужный товар-приманку, после чего чат-бот сам генерирует ему ссылки на страницы курьерских сервисов, оплату и возврат.
В России ущерб от одной операции составляет примерно 10-30 тысяч рублей, в Европе — значительно выше. По данным Group-IB, за 2020 год общий заработок преступных групп составил более чем 6,2 миллиона долларов.
Как писал «Рамблер», ранее аналитики «Райффайзенбанка» выяснили, что мошенники взламывали личный кабинет каждого пятого россиянина на сайтах сервисов и магазинов.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии 2
Личный счет , Райффайзенбанк Австрия , Lenta.ru
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