В России резко выросло число банкротств

Число банкротств граждан РФ и индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло в 2020 году на 72,6%, при этом число корпоративных банкротств сократилось на 19,9% благодаря введенному властями мораторию, сообщает "Федресурс".

"В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году", — говорится в распространенном сообщении "Федресурса".

Отмечается, что граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России — снизилась с 1,7% до 1,0%.

Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, до конца 2020 года несостоятельными стали 282,3 тыс. граждан РФ.

"Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, в нашей стране имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов. Именно поэтому в кризисный период государство предприняло меры для его стимулирования, создав дополнительную процедуру внесудебного банкротства", — отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Корпоративные банкротства

При этом в 2020 году количество корпоративных банкротств снизилось на 19,9% к 2019 году, до 9 931, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе". Число введенных судами процедур наблюдения сократилось на 23,3%, до 7 775.

"Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей способствовал снижению числа банкротств в 2020 году. Запрет был снят 7 января 2021, но пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года", — прокомментировал глава "Федресурса".

По словам Юхнина, за период с 8 по 11 января 2021 года, когда перестал действовать мораторий на банкротство, кредиторы опубликовали в "Федресурсе" 109 сообщений о намерении подать в суд заявления о банкротстве компаний, 41 сообщение опубликовано в отношении компаний, попадавших под мораторий. Для сравнения, в январе 2020 года кредиторы опубликовали 2 019 сообщений.

Отмечается, что в 2020 году конкурсные кредиторы, как и годом ранее, инициировали большую часть процедур: 77,1% (78,1% в 2019 году). Доля ФНС России в качестве заявителя выросла с 12,6% до 13,0%, доля должников увеличилась с 8,7% до 9,3%.

"Неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могла привести к увеличению заявлений кредиторов о признании банкротами испытывающих временные трудности должников. Это скорее мог быть психологический момент. Мораторий же позволил снять излишнее напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса", — считает замминистра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, в этом году с введением моратория число банкротств компаний с января по ноябрь снизилось на 20% и составило менее 9 тыс.

Региональный и отраслевой разрезы

По данным "Федресурса", наибольшее число сообщений о введении процедур конкурсного производства в отношении компаний наблюдалось в 2020 году в Москве (2012 сообщений), Санкт-Петербурге (729), Московской (706) и Свердловской областях (349).

Среди отраслей наибольшее число сообщений о введении конкурсного производства фиксировалось в торговле (2 583), строительстве (2 111), в сфере недвижимости (1 183) и обрабатывающих производств (1 090).