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До 1000 рублей: сколько придется заплатить за долги по коммуналке 

Мария Иванова 1 час назад
Назван размер штрафа для неплательщиков за коммуналку
Фото: ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Максим Егоров рассказал, что россиянам, не платившим за коммунальные услуги с начала пандемии, придется уплатить штраф в тысячу рублей. Об это сообщает «Прайм».
Как писал «Рамблер», из-за пандемии до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».
До начала нового года также было запрещено отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты.
Егоров отметил, что в январе 2021-го снова начинают действовать «все старые правила». По расчету его министерства, для человека, не платившего за квартиру с коммуналкой в пять-шесть тысяч рублей в месяц с апреля, в январе сумма пеней не превысит тысячу рублей.

«Это лучше любого банковского кредита», — подчеркнул министр.

Он добавил, что осенью 2020 года платежная дисциплина в России выросла, задолженность за услуги ЖКХ упала почти на 14 процентов к осени 2019-го.
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Личный счет , Максим Егоров
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