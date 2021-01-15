Назван размер штрафа для неплательщиков за коммуналку

Министр строительства и ЖКХ Максим Егоров рассказал, что россиянам, не платившим за коммунальные услуги с начала пандемии, придется уплатить штраф в тысячу рублей. Об это сообщает «Прайм».

Как писал «Рамблер», из-за пандемии до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».

До начала нового года также было запрещено отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты.

Егоров отметил, что в январе 2021-го снова начинают действовать «все старые правила». По расчету его министерства, для человека, не платившего за квартиру с коммуналкой в пять-шесть тысяч рублей в месяц с апреля, в январе сумма пеней не превысит тысячу рублей.

«Это лучше любого банковского кредита», — подчеркнул министр.

Он добавил, что осенью 2020 года платежная дисциплина в России выросла, задолженность за услуги ЖКХ упала почти на 14 процентов к осени 2019-го.