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Социальные выплаты вырастут на 4,9% 

Лера Букина 2 часа назад
Социальные выплаты с 1 февраля вырастут на 4,9%
Фото: ТАСС
Согласно подготовленному Минтрудом проекту постановления правительства, с 1 февраля в России проиндексируют все социальные выплаты, пособия и компенсации. Отмечается, что в 2021 году размер индексации может составить 4,9%, пишет «Российская газета».
Что касается коэффициента индексации, то он установлен исходя из получившегося за 2020 год индекса потребительских цен, который равен 104,9%, говорится в пояснительной записке к проекту документа.
Подчеркивается, что на размер инфляции каждый год индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она поступает примерно 15 млн россиянам. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий, лицах, подвергшихся воздействию радиации, Героях Советского Союза и России, Героях Социалистического Труда и некоторых других категорий льготников.
Кроме того, индексация коснулась и входящего в состав ЕДВ набора социальных услуг. Стоимость полного его денежного эквивалента составит 1155,06 рубля в месяц.
Также с февраля будет увеличено пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. В настоящее время размер этого пособия составляет чуть более 6 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что от депутатов РФ поступило предложение об увеличении выплаты многодетным семьям на покупку или строительство жилья.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , "Российская газета"
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