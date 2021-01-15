Россиян младше 1972 года предупредили о проблемах с пенсией 

Экономист Виталий Калугин заявил, что россияне, родившиеся после 1972 года, будут получать маленькую пенсию. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению Калугина, проблемы с пенсией у части россиян возникнут из-за «существенной дыры» в Пенсионном фонде России (ПФР)

Экономист считает, что ПФР сможет справиться с дефицитом бюджета только после восстановления экономики.

С Калугиным не согласилась депутат Госдумы Светлана Бессараб . Она подчеркнула, что государство выполняет свои обязательства в полной мере и в будущем это не изменится. К 2024 году средняя выплата для неработающих пенсионеров достигнет 20 тысяч рублей, подчеркнула она.

Депутат добавила, что индексации пенсии будут проходить не реже одного раза в год и как минимум на уровень инфляции.

Как писал «Рамблер», ранее Калугин говорил, что в 2022 году российские пенсионеры могут остаться без индексации, так как в ПФР не хватит средств на увеличение выплат.