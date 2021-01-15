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Россиян младше 1972 года предупредили о проблемах с пенсией 

Мария Иванова 1 час назад
Россиян младше 1972 года предупредили о проблемах с пенсией
Фото: ТАСС
Экономист Виталий Калугин заявил, что россияне, родившиеся после 1972 года, будут получать маленькую пенсию. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Калугина, проблемы с пенсией у части россиян возникнут из-за «существенной дыры» в Пенсионном фонде России (ПФР) .
Экономист считает, что ПФР сможет справиться с дефицитом бюджета только после восстановления экономики.
С Калугиным не согласилась депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что государство выполняет свои обязательства в полной мере и в будущем это не изменится. К 2024 году средняя выплата для неработающих пенсионеров достигнет 20 тысяч рублей, подчеркнула она.
Депутат добавила, что индексации пенсии будут проходить не реже одного раза в год и как минимум на уровень инфляции.
Как писал «Рамблер», ранее Калугин говорил, что в 2022 году российские пенсионеры могут остаться без индексации, так как в ПФР не хватит средств на увеличение выплат.

«Пройдут выборы в Госдуму, популистские вещи кончатся, и мы вернемся к обычной системе пенсионных баллов», — заявлял экономист.

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Комментарии
Личный счет , Светлана Бессараб , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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