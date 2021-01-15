Некоторым категориям россиян могут повысить пособия и компенсации

Правительство России предложило проиндексировать пособия, выплаты и компенсации на 4,9% с 1 февраля, следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Правительство предлагает установить с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации 1,049. Таким образом, размер выплат, пособий и компенсаций вырастет на 4,9%.

Индексация затронет, в частности, семьи с детьми. Повышение коснется пособия по беременности и родам для незастрахованных лиц; единовременной выплаты женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности; единовременной выплаты при рождении ребенка; ежемесячной выплаты по уходу за ребенком, выплачиваемой неработающим лицам, а также минимальных и максимальных размеров таких выплат, назначаемых другим категориям по закону о соцстраховании от несчастных случаев на производстве и др.

Также изменения затронут другие категории льготников: граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев СССР и РФ, Героев труда, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов и пр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты предложили увеличить выплату многодетным семьям на покупку или строительство жилья.