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Власти решили повысить выплаты части россиян 

Вероника Полынина 1 час назад
Некоторым категориям россиян могут повысить пособия и компенсации
Фото: РИА Новости
Правительство России предложило проиндексировать пособия, выплаты и компенсации на 4,9% с 1 февраля, следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
Правительство предлагает установить с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации 1,049. Таким образом, размер выплат, пособий и компенсаций вырастет на 4,9%.
Индексация затронет, в частности, семьи с детьми. Повышение коснется пособия по беременности и родам для незастрахованных лиц; единовременной выплаты женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности; единовременной выплаты при рождении ребенка; ежемесячной выплаты по уходу за ребенком, выплачиваемой неработающим лицам, а также минимальных и максимальных размеров таких выплат, назначаемых другим категориям по закону о соцстраховании от несчастных случаев на производстве и др.
В Минтруда предложили трехступенчатую систему выплат пособий на детей
Также изменения затронут другие категории льготников: граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев СССР и РФ, Героев труда, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов и пр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты предложили увеличить выплату многодетным семьям на покупку или строительство жилья.
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Личный счет , Минтруд , Правительство РФ
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