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Россиян предупредили о росте цен на хлеб 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Фото: ТАСС
Цены на пшеницу достигли максимума из-за повышения пошлины в России. Последний раз такая стоимость была зафиксирована в мае 2014 года. Об этом сообщает сервис экономических показателей Trading Economics.

«Фьючерсы на пшеницу поднимались в ходе торгов в пятницу выше $6,8 за бушель (0,04 тонны) — до уровня, который в последний раз был зафиксирован в мае 2014 года», — говорится в сообщении.

Рост цен на пшеницу связан с тем, что российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании одобрила повышение экспортной пошлины. С 1 марта 2021 года налог увеличится до 50 евро за тонну. В Минсельхозе России сообщили, что пошлина на экспорт зерна может сохранится и после 30 июня.
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По данным ведомства, обнуление не планируется, сообщает «Интерфакс».
Ранее «ФедералПресс» писал, что Минсельхоз России предложил увеличить экспортную пошлину на пшеницу. Также ведомство решило ввести налог и на другие виды зерна.
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Личный счет , Минсельхоз , ФедералПресс , Интерфакс
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