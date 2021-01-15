Россиян предупредили о росте цен на хлеб 

Цены на пшеницу достигли максимума из-за повышения пошлины в России. Последний раз такая стоимость была зафиксирована в мае 2014 года. Об этом сообщает сервис экономических показателей Trading Economics.

«Фьючерсы на пшеницу поднимались в ходе торгов в пятницу выше $6,8 за бушель (0,04 тонны) — до уровня, который в последний раз был зафиксирован в мае 2014 года», — говорится в сообщении.

Рост цен на пшеницу связан с тем, что российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании одобрила повышение экспортной пошлины. С 1 марта 2021 года налог увеличится до 50 евро за тонну. В Минсельхозе России сообщили, что пошлина на экспорт зерна может сохранится и после 30 июня.

По данным ведомства, обнуление не планируется, сообщает «Интерфакс».

Ранее «ФедералПресс» писал, что Минсельхоз России предложил увеличить экспортную пошлину на пшеницу. Также ведомство решило ввести налог и на другие виды зерна.