Эксперт: власти объявят об индексации социальных выплат в апреле

Дополнительная или расширенная индексация социальных выплат будет возможна не раньше апреля, когда станет понятно, как экономика России прошла первый квартал и как развивается ситуация с пандемией. Такое мнение высказал главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.
По его словам, индексация выплат, пособий и компенсаций ограниченным социальным группам связана с нехваткой средств в бюджете.
«Чтобы помочь всем, денег понадобится больше, поэтому пока индексируют лишь тем, кто наименее защищен — например, семьям с детьми, или людям с особыми заслугами», — объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Как сообщал «Рамблер», правительство России предложило проиндексировать пособия, выплаты и компенсации на 4,9% с 1 февраля. Индексация коснется лишь некоторых категорий льготников, в том числе, семей с детьми, чернобыльцев, Героев СССР и РФ, Героев труда, полных кавалеров ордена Славы и ветеранов.