Центробанк в 2020 году выявил 220 финансовых пирамид

В 2020 году в России выявили 220 мошеннических финансовых схем — на 17 меньше, чем годом ранее. Об этом рассказал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью программе «60 минут».

Всего с 2015 года в России было обнаружено около тысячи организаций и интернет-проектов, которые имели признаки финансовой пирамиды.

Лях рассказал, что финансовую пирамиду легко распознать. Во-первых, у всех организаций, которые оказывают финансовые услуги или привлекают денежные средства граждан, должна быть лицензия ЦБ, в наличии которой можно убедиться на сайте регулятора.

«Это займет буквально пару минут, но вы защитите свои сбережения, потому что, если в реестре названия интересующей вас компании нет, значит вас заманивают псевдофинансовыми услугами», — приводят «Вести.ру» слова представителя ЦБ РФ.

Кроме того, по словам Валерия Ляха , большинство финансовых пирамид действуют по принципу сетевого маркетинга и предлагают проценты за привлечение других клиентов.

Он также отметил, что заявления мошенников о гарантированном доходе и застрахованных инвестициях — это обман.

«Гарантировать доход и страховать вклады по закону могут только кредитные организации», — подчеркнул Лях.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке заявили, что россияне, которые ищут, куда пристроить свои сбережения, все чаще становятся жертвами разного рода мошенничеств. Речь идет об организации финансовых пирамид, предложениях вложиться в криптовалюту, токены, псевдо-инвестиционные проекты и иные «экономические игры». Еще один вид мошенничества — лже-форекс, функционирующий на базе Skype, мессенджеров и IP-телефонии.